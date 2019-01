Na zimę. Wyspy idealne na ferie. Odpoczniesz bez względu na porę roku

Najsłynniejsze wyspy Hiszpanii, archipelag Kanarów rokrocznie przyciąga rzesze turystów niezależnie od pory roku. Ich położenie sprawia, że podczas wyjazdu masz zagwarantowaną świetną pogodę, a dzięki dziesiątkom atrakcji trudno się tam nudzić.

Piasek z Sahary na wyspach - Teneryfa

Plaża i wydmy - Fuerteventura

Fuertaventura to decydowanie najgorętsza wyspa archipelagu. Ze względu na bliskość wybrzeży Afryki, wiosną i latem może dochodzić tam do prawdziwych burz piaskowych. Nocą masy ciepłego powietrza wraz z piaskiem przenoszone są znad Sahary na zachód. Na szczęście takie załamania pogodowe występują z niewielką częstotliwością (średnio raz na miesiąc) i szybko mijają. Dzięki temu zjawisku na wyspie nietrudno znaleźć urokliwe, piaszczyste zatoczki, w których można zażyć kąpieli słonecznych.

La Gomera i La Palma – niezbadany świat

La Gomera, czyli niewielka, okrągła wyspa to oaza dla wszystkich, którzy poszukują spokoju i całkowite przeciwieństwo tłocznej i głośnej Teneryfy. Wypełniona jest rozmaitymi szlakami pieszymi wśród gór i pagórków, na których możesz odpocząć od roju turystów. To doskonałe miejsce na doładowanie baterii. Warto wybrać się w to miejsce nawet podczas pobytu na wakacjach w innej części Wysp Kanaryjskich. Rejs z Teneryfy trwa niecałą godzinę.

Dla rodzin z dziećmi – Lanzarote

To miejsce, w którym nie można się nudzić, nic więc dziwnego, że okoliczne tereny są jednym z najchętniej wybieranych miejsc przez duże rodziny. Szerokie plaże, ciepłe wody i mnóstwo atrakcji w postaci parków wodnych, miejsc do nurkowania czy windsurfingu to dopiero początek. Warto wybrać się w głąb lądu na rowerze, tamtejsze ścieżki to wymarzone miejsce dla amatorów aktywnego wypoczynku i przepięknych widoków.