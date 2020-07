Nad Bałtykiem. Stacja Morska w Helu udostępniła niezwykłe zdjęcie

Kormoran to gatunek dużego ptaka wodnego. W Polsce występuje głównie na wybrzeżu i w paśmie pojezierzy na północy i zachodzie kraju, czyli w okolicy dużych akwenów wody słonej i słodkiej. Jest objęty ochroną.

Kormorany nad Bałtykiem

Pracownicy Stacji Morskiej w Helu podzielili się zdjęciem, na którym widać grupę ok. stu kormoranów na jednej z bałtyckich plaż. Ten wyjątkowy moment uchwyciła jedna z kamer.

"Kormorany wiedzą, co to dyscyplina i zachowanie dystansu w czasach pandemii" - napisali pod zdjęciem, na którym widać, że ptaki faktycznie stoją w regularnych odstępach. - "To nie jest fotomontaż".