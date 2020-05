Gdynia. Turyści atakują foki na plaży

Dramat fok na plaży w Gdyni

"Zdarza się rzucanie kawałkiem drewna w zwierzęta, płoszenie, podchodzenie i nękanie zwierząt, które czuły się dotąd bezpiecznie na gdyńskim wybrzeżu. Pomimo apeli wolontariuszek Błękitnego Patrolu WWF, które były na miejscu, w weekend nie brakowało chętnych do przeszkadzania fokom" - czytamy na profilu Facebooku Stacji Morskiej w Helu. "APELUJEMY do Was. Jeśli widzicie, że ktoś podchodzi do fok, płoszy je lub chce zranić - pilnie zareagujcie. Pomóżcie maluchom w spokoju odpocząć. I upominajcie ludzi - płoszenie fok szarych jest płoszeniem gatunku chronionego - grożą za to prawne konsekwencje!"