Nadleśnictwo Młynary. Bobry robią remont. "Po co ten cały trud?"

Bobry znane są ze swej pracowitości i dbałości o szczegóły. A kolejnym dowodem na ich niezawodną grupową kooperację są efekty "prac remontowych" zaobserwowanych przez fotopułapkę w Nadleśnictwie Młynary. Wykonana przez pracowników inwentaryzacja wykazała obecność 82 rodzin bobrów. Łącznie jest w tamtym rejonie ok. 246 osobników.

"Po co ten cały trud?" - pytają pracownicy Lasów Państwowych. - "Celem jest podniesienie poziomu wody poprzez zablokowanie jej odpływu w okolicy, gdzie bobry zdecydowały się osiedlić. Wodni inżynierowie przy osiedlaniu biorą pod uwagę ukształtowanie terenu. Korzystnym miejscem jest odcinek, w którym koryto rzeki przebiega w znacznym obniżeniu terenu" - czytamy.

Wideo z nocnych prac bobrów można zobaczyć w serwisie YouTube. To tam zamieszczono ujęcia zarejestrowane przez fotopułapkę w Nadleśnictwie Młynary. Na nagraniu widać, jak bobry budują tamę, dokładając do zebranych już materiałów kolejne elementy.

Bobry

Po co bobry budują tamy?

"Bobry uzupełniają luki komponentem mułu, błota i gałęzi. Wyższy poziom wody pozwala lepiej zasłonić wejścia do nor, pozwala na nurkowanie, a także przenoszenie materiałów – spławianie większych kłód powalonych drzew. Jest też niezbędny do powstania spiżarni" - informują Lasy Państwowe.