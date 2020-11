Bagno Całowanie. Martyna Wojciechowska pokazała niezwykłe miejsce w Polsce

Bagno Całowanie to jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu o powierzchni 1200 ha. Położony jest na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na południowy wschód od Warszawy, w dolinie Wisły.

Martyna Wojciechowska poleca Bagno Całowanie

"Zaledwie 30 km od Warszawy, niedaleko miejscowości Osieck, czeka miejsce o wdzięcznej nazwie BAGNO CAŁOWANIE" - napisała na Facebooku Martyna Wojciechowska. - "Dla odwiedzających to miejsce, stworzono też specjalne ścieżki i kładki spacerowe".

Wojciechowska zachęciła pod postem do dzielenia się ciekawymi miejscami w Polsce, które warto odwiedzić. "Nazwa bagna pochodzi od nazwy miejscowości Całowanie, w której się znajduje" - wyjaśniła jedna z obserwatorek dziennikarki i podróżniczki.

Obszar torfowiska rozciąga się na długości 15 km, osiągając szerokość ok. 3 km. Jest szczególnie cenny przyrodniczo jako ostoja dla zagrożonych gatunków ptaków, a także siedlisko rzadkich gatunków roślin. Na bagnach można spotkać także bobry i łosie.

Charakterystyczny element Bagna Całowanie to łańcuch kilkunastu wydm, osiągających wysokość dochodzącą do kilku metrów, z których największa, to Pękatka.