Nagrali watahę wilków. Naliczyli aż 12 osobników

Wataha wilków to najczęściej kilka osobników tego gatunku. Z danych WWF wynika, że w Polsce to najczęściej konkretnie osiem zwierząt, które koegzystują w hierarchii. Gdy uda się naliczyć ich więcej niż 10, to zazwyczaj wzbudza zainteresowanie. Tak było właśnie w przypadku wideo opublikowanego na profilu facebookowym Nadleśnictwa Józefów