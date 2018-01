Nagrywał film o lesie samobójców. Przez przypadek pokazał coś przerażającego

Gąszcz drzew u podnóży góry Fudżi jest drugim najpopularniejszym na świecie miejscem, gdzie ludzie odbierają sobie życie. Ten tajemniczy las przyciąga też setki ciekawskich turystów, którzy liczą na mocne wrażenia i chcą poczuć mroczną atmosferę tego miejsca. Wśród nich znalazł się także znany youtuber Logan Paul. Niestety chłopak w swoich dociekaniach posunął się za daleko.

Youtuber zauważył w lesie martwe ciało (Youtube.com)

Nie istnieją statystyki mówiące o tym, ile osób rocznie odbiera sobie życie w Aokigaharze, nazywanej po prostu "Lasem Samobójców". Szacuje się, że liczba ta może oscylować w okolicach nawet 200 osób. Japońskie władze zakazały informować obywateli o liczbie ciał znalezionych w lesie licząc na to, że to powstrzyma złą sławę, jaką Aokigahara została owiana.

Mówi się, że to drugie najpopularniejsze miejsce do odebrania sobie życia na świecie. Numerem jeden pozostaje most Golden Gate w San Francisco. Las Aokigahara znajduje się w Japonii u podnóża góry Fudżi. Gęsta knieja skutecznie blokuje dostęp promieniom słonecznym, a złoża metali ciężkich zaburzają pracę urządzeń elektronicznych. W lesie łatwo się zgubić, dlatego władze zalecają nie zbaczać z wytyczonych szlaków, zwłaszcza wieczorem, kiedy w Aokigaharze panują ciemności.

Mimo to wiele osób celowo wyrusza w podróż pomiędzy drzewami. Na temat tego miejsca powstało wiele książek i filmów. Najpopularniejsze z nich to "Kuroi Jakai" opowiadająca o parze zakochanych, którzy odbierają sobie życie w lesie oraz powstały w 2015 roku amerykański horror "The Forrest".

Logan Paul, jeden z najpopularniejszych komików na YouTube, również odwiedził to tajemnicze miejsce. Niestety wyprawa zakończyła się przerażającym znaleziskiem. Wraz ze znajomymi natrafili na zwłoki mężczyzny, który odebrał sobie życie.

Jego film w mgnieniu oka rozniósł się w sieci. Na youtubera wylała się fala krytyki. Większość osób uważa, że był to skrajny brak szacunku do zmarłego, a pokazywanie martwego ciała w internecie ma wyjątkowo szkodliwy wpływ na młodą widownię, która jest głównym odbiorcą Logana.

Gwiazdor przeprosił za swoje zachowanie i przyznał, że nie miał zamiaru urazić niczyich uczuć, ani nikogo gorszyć. Film z samobójcą został usunięty z platformy.

Podobna sytuacja przydarzyła się polskiemu podróżnikowi i youtuberowi Krzysztofowi Gonciarzowi. On również nakręcił film o lesie Aokigahara. Opowiedział w nim jego historię i wyjaśnił, skąd wzięła się tak ogromna popularność tego miejsca. W trakcie spaceru po lesie Gonciarz również znalazł ludzie szczątki. Był to jednak tylko fragment czaszki i ubrania zmarłego.

Przed wejściem do lasu znajdują się znaki, poprzez które władze apelują do osób chcących targnąć się na swoje życie. Znaleźć na nich można numery kontaktowe do psychologów i osób, u których można uzyskać pomoc i wsparcie. Niestety tajemnicą poliszynela jest to, że jeśli ktoś wchodzi do tego lasu z zamiarem samobójstwa, z reguły już z niego nie wychodzi.