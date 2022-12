Najbardziej świąteczne miasto w Europie. Dolecisz za 39 zł

Do domu chciałam zabrać butelkę glöggu, żeby przyrządzić go mężowi w tradycyjny szwedzki sposób - z migdałami i rodzynkami, ale na lotnisku czekało mnie zaskoczenie. Okazało się, ze alkohol można tam kupić wyłącznie lecąc poza kraje UE. Związane jest to z ustawowym monopolem sklepów Systembolaget, których nie ma na lotniskach. Pamiętajmy więc, że jeśli chcemy przywieźć do Polski butelkę szwedzkiego świątecznego trunku, musimy nadać go w bagażu rejestrowanym.