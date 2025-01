Najciekawsze muzea w Poznaniu. Poznaj niesamowitą historię miasta

Dziś takie obrazki należą do rzadkości i odchodzą powoli do lamusa. Na mapie polskich miast – w tym Poznania – pojawia się coraz więcej nowoczesnych muzeów stawiających na połączenie rozrywki z nauką oraz multimedialne rozwiązania sprzyjające interakcji ze zwiedzającymi. Które obiekty w stolicy Wielkopolski szczególnie warto odwiedzić?

W poznańskich muzeach skosztujemy nie tylko rogali, ale także pyr. Przybyły do Polski z Ameryki Południowej i podbiły kubki smakowe poznaniaków. W Poznańskim Muzeum Pyry można poznać historię uprawy ziemniaka i sposoby jego wykorzystywania na przestrzeni wieków. Dzięki interaktywnym wystawom można symbolicznie przenieść się do Peru, odwiedzić dwór króla Jana III Sobieskiego, wziąć udział w wykopkach czy poznać metody zwalczania żarłocznych stonek. Na deser czeka przyprawianie i pieczenie wybranej pyry. Bilet normalny kosztuje 26 zł, a ulgowy 24 zł.

Do bardziej tradycyjnych muzeów z różnorodnymi kolekcjami eksponatów należy Muzeum Narodowe w Poznaniu. Poza główną siedzibą (bilet normalny za 20 zł, a ulgowy za 13 zł) można odwiedzić Ratusz – Muzeum Poznania (bilet normalny za 20 zł, a ulgowy za 13 zł), Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim (bilet normalny za 20 zł, a ulgowy za 13 zł), Muzeum Instrumentów Muzycznych (bilet normalny za 15 zł, a ulgowy za 10 zł), Wielkopolskie Muzeum Wojskowe (bilet normalny za 15 zł, a ulgowy za 10 zł), Muzeum Etnograficzne (aktualnie nieczynne z powodu remontu). Co ważne, we wtorki wstęp na wystawy stałe we wszystkich oddziałach jest bezpłatny.