Zdjęcia z pociągu do Jakuszyc. "Peron był szczelnie wypełniony"

Wielu przebywających w okolicy turystów decyduje się na wycieczkę do Jakuszyc, czyli najwyżej położonej dzielnicy Szklarskiej Poręby. Nasza dziennikarka, która jest na miejscu, przyznała, że dojazd tam nie należał do najprzyjemniejszych. Tłumy widać było na każdym kroku.

- Peron w Szklarskiej Porębie był szczelnie wypełniony, do pociągu wsiadły prawdziwe tłumy, nie było żadnych miejsc siedzących, a stojących też niewiele. Większość to narciarze biegowi ze swoim sprzętem - powiedziała nam Iwona Kołczańska.

Gigantyczne zainteresowanie weekendem w Szklarskiej Porębie ma odzwierciedlenie także w znikających z godziny na godzinę miejscach noclegowych. Niewiele jest już wolnych opcji na pobyt od 4 do 6 stycznia.

[1/2] Tłum turystów wybierał się do Jakuszyc

Nie ma się co dziwić, że turyści chcą odwiedzić Jakuszyce, Jakuszyce. To absolutnie wyjątkowa dzielnica karkonoskiego miasta. Znajduje się zaledwie kilka km od centrum i występuje tam korzystny mikroklimat do uprawiania sportów zimowych.