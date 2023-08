Najdroższa miejscowość na urlop. Wcale nie Zakopane

Do końca wakacji pozostały trzy tygodnie. Wielu Polaków właśnie teraz wybiera się na wymarzony urlop. Okazuje się, że dobrze wybrali, bo jak zapewnia Karol Wiak z Nocowanie.pl, "ceny nieco wyhamowały". - Obecnie średni koszt pobytu za osobę za dobę to 114 zł, a na początku wakacji to było 120-130 zł - mówił w programie "Newsroom WP". Zdradził, że najdrożej jest w Sopocie. Co ciekawe, najpopularniejsze wakacyjne miejsce - Zakopane - oferuje noclegi w cenie od 100 zł. W górach droższa jest np. Białka Tatrzańska.