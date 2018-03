Najstarsze hotele świata. Przetrwały zarazy, wojny i rewolucje

Gdzie podczas podróży zatrzymywali się samuraje? Który hotel przetrwał czarną śmierć, a który gościł Winstona Churchilla? Oto 8 najstarszych hoteli na świecie. Skrywają niezwykłe historie!

Tam, gdzie nocowali samuraje

Według Księgi Rekordów Guinnessa, najstarszy hotel na świecie zbudowano w 705 r. Japonii . Nishiyama Onsen Keiunkan funkcjonuje do dziś i jest chętnie odwiedzany przez gości. Tradycyjny ryokan (hotel, gospoda) znajduje się w malowniczej dolinie otoczonej górami, w prefekturze Yamanash i. Ze względu na położenie tuż przy gorących źródłach, był niezwykle popularny wśród arystokracji, dowódców wojskowych oraz samurajów. Co ciekawe, od jego założenia właścicielami hotelu jest ciągle ta sama rodzina.

Relaks w gorących źródłach od VIII w.

Również w Japonii znajduje się drugi najstarszy hotel na świecie. Houshi Ryokan został otwarty w 718 r., a od początku swojego istnienia większość jego właścicieli przyjmowała to samo imię. Obiekt mieści się w prefekturze Ishikawa i do dzisiaj jest popularny ze względu na gorące źródła, w których mogą odpoczywać goście.

Hotel, który przetrwał czarną śmierć

To właśnie w Niemczech powstał najstarszy hotel w Europie. Zum Roten Bären otwarto w 1120 r. Jest starszy od Fryburga – miasta, w którym się znajduje. Piwnice hotelu zachowały pierwotną architekturę, choć w ciągu dziewięciu wieków został poddany wielu renowacjom. Liczne zmiany nie dziwią jednak, jeśli zna się historię ośrodka – budynek przetrwał plagę dżumy, reformację, dwie wojny światowe, zmiany ustrojowe, a nawet państwowe, ponieważ przez chwilę leżał w granicach Francji .

Hotel, w którym gościli Churchill, Taylor czy Grant

Najstarszy angielski hotel, The Olde Bell, znajduje się w położonej na zachód od Londynu miejscowości Hurley. Powstał w 1135 r. i wciąż cieszy się powodzeniem wśród klientów. Jak przystało na tak stary budynek, gościł on wiele sław: m.in. Winstona Churchilla i Dwighta D. Eisenhowera podczas II wojny światowej, zaś w czasach pokoju – Elizabeth Taylor czy Carry’ego Granta. Dodatkową atrakcją hotelu jest tajne przejście prowadzące z jego piwnic do klasztoru w wiosce.