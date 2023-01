Najtańsze all inclusive na styczeń. Jeden kierunek zdecydowanie się wyróżnia

Trzeba podkreślić, że Turcja w styczniu nie jest typowo plażowym kierunkiem. Możemy się tam spodziewać wiosennych temperatur - średnio 15 st. C. Gdy spojrzymy na prognozę na ten tydzień, wygląda całkiem nieźle. W czwartek 5 stycznia słupki rtęci w Alanyi pokażą 21 st. C, a ciepło (powyżej 18 st. C.) i słonecznie ma być do poniedziałku, 9 stycznia włącznie. Dopiero od wtorku zapowiadane są przelotne opady, a temperatura ma spaść do 16 st. C.