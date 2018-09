Najwięcej utonięć wśród mężczyzn. Tragiczny bilans wakacji

Wszyscy żyliśmy tego lata tragedią w Darłówku. A tymczasem inne utonięcia dzieją się po cichu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje, że w ostatnich miesiącach życie straciło nad wodą 358 osób. Najwięcej nad jeziorami i na niestrzeżonych kąpieliskach.



Z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że od kwietnia do sierpnia utonęło 358 osób, a w okresie wakacyjnym – aż 188 . Większość ofiar to mężczyźni. Stanowią oni aż 89 proc. przypadków. Życie tracą przede wszystkim ci w wieku 19-49 lat. Drudzy w tej fatalnej statystyce są mężczyźni powyżej 60. roku życia .

Najwięcej utonięć w pierwszym tygodniu sierpnia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że do największej liczby wypadków doszło w województwach, w których sporo osób spędza wakacje, czyli nad morzem. W pomorskiem utonęło 27 osób, w zachodniopomorskim 21 osób i w województwie mazowieckim – 21 osób . Najmniej było utonięć w najmniejszych regionach na Podlasiu oraz Opolszczyźnie. Pierwszy sierpniowy weekend był najtragiczniejszy. Tylko w ciągu 3 dni (od 3 do 5 sierpnia) w wodzie zginęło aż 30 osób.

Kąpmy się tam, gdzie jest ratownik

"Wybierajcie do kąpieli miejsca strzeżone" – powtarzają jak mantrę wszyscy ludzie związani a to z ochroną zdrowia, a to administratorzy kąpielisk czy przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.