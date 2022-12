Największe lotnisko świata. Znamy szczegóły tej inwestycji

Pokaźny obiekt zlokalizowany w stolicy kraju - w Rijadzie - ma przynosić ogromne zyski dla arabskiego państwa. Szacuje się, że może on wnieść rocznie nawet około siedmiu miliardów dolarów do PKB Arabii Saudyjskiej. Dzięki powstaniu nowego portu lotniczego pasażerski ruch lotniczy w kraju może zostać zwiększony z 29 milionów do 120 milionów podróżnych. Takie zmiany mają pojawić się do 2030 roku, zaś do 2050 roku port lotniczy ma obsługiwać nawet 185 mln podróżnych rocznie.