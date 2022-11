Arabia Saudyjska. Największe atrakcje w kraju kontrastów i kontrowersji

Święty Meczet w Mekce

To najświętsze miejsce islamu, do którego każdy muzułmanin powinien przybyć co najmniej raz w życiu. Pielgrzymka do Mekki, wyznanie wiary, modlitwa odmawiana pięć razy dziennie, jałmużna oraz post w okresie ramadanu stanowią podstawowe filary islamu. Nic zatem dziwnego, że Mekka jest dosłownie oblegana.