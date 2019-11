Największy hit lata 2020. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Riwiera Turecka

Już teraz Turcja jest najchętniej wybieranym kierunkiem na przyszłoroczne wakacje. Lato 2020 chętniej spędzimy w Turcji niż w Grecji, która królowała przez kilka ostatnich sezonów. W przyszłym sezonie na topie będzie Riwiera Turecka. Czym tak przyciąga ten kawałek świata?

W tym roku riwierę turecką odwiedziło już ponad 14,5 miliona turystów (Shutterstock.com)

Światowy trend Kurorty Riwiery Tureckiej biją rekordy popularności. W tym roku odwiedziło ją już ponad 14,5 miliona turystów, o 17 proc. więcej niż w zeszłym roku, a liczba turystów z Polski wzrosła o 14 procent. Turcja już teraz jest numerem jeden jeśli chodzi o wakacyjne plany naszych rodaków – wynika z danych rezerwacyjnych portalu Wakacje.pl. 1 na 4 osoby, które zarezerwowały wyjazdy z biurem podróży, wybrały właśnie ten kraj, a ponad połowa z nich zdecydowała się właśnie na Riwierę Turecką.

Cena cenie nierówna Mogłoby się wydawać, że sytuacja polityczna czy podniesienie cen e-wizy z 20 dol. do 35 dol. dla każdego bez względu na wiek zniechęcą turystów do tego kierunku. Tymczasem chętniej spędzimy urlop w Turcji niż w Grecji czy Bułgarii. - Cenowo te kierunki bardzo się do siebie zbliżyły, różnice to nawet tylko 200 zł za cały wyjazd, a jednak standard hoteli i liczba atrakcji jest w Turcji zdecydowanie większa – mówi Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl.

Na przyszłoroczne wakacje w Grecji wydajemy przeciętnie 6400 zł, w Bułgarii i Egipcie 6200 zł - tyle samo za urlop w Turcji (do tego dochodzi koszt wizy). Większe różnice widać w wysokim sezonie, czyli w okresie wakacji szkolnych - od czerwca do końca września. Jednak i tutaj ceny za osobę dorosłą są niemal identyczne (ok. 2500 - 2600 zł), a różnice poczujemy dopiero przy wyjazdach rodzinnych. Tygodniowy pobyt w tureckim resorcie i greckim hotelu będzie kosztował rodziny z dziećmi niemal tyle samo, ale więcej o kilkaset złotych niż w Egipcie, Tunezji czy Bułgarii.

Czy za te same pieniądze zawsze otrzymamy to samo? Niekoniecznie. Oczywiście standard hotelu to jedno, ale są kierunki, gdzie standard hoteli, wyżywienie czy atrakcje są znacznie bardziej rozbudowane niż w innych. W Turcji wakacje są zdecydowanie "na bogato":

Po pierwsze - wyższy standard wypoczynku. Tureckie hotele słyną z najbardziej obfitej i różnorodnej formuły all inclusive, znajdziemy tu znacznie więcej dużych hoteli z aquaparkami, położonymi tuż przy plaży, niż w Grecji czy Bułgarii. Tureckie hotele dbają też o rozrywkę swoich gości – niemal od rana do wieczora mamy zapewnioną rozrywkę sportową, wodną i artystyczną. I nie jest to tylko piłka plażowa czy siatkówka w basenie.

W programach tutejszych hoteli możemy znaleźć takie atrakcje jak kabarety, pokazy tańca brzucha, występy teatralne, aqua aerobik czy pokazy tańca derwiszów. W wersji "na bogato" jest też znaczna część Aquaparków nawet z kilkunastoma zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych, pokoje rodzinne i animacje dla dzieci. Nawet jeśli nie chcemy wychodzić poza hotel, nie będziemy się nudzić.

Po drugie – atrakcje poza hotelem. Największą masę różnorodnych rozrywek oferują kurorty Riwiery Tureckiej – Alanya, Antalya, Side czy Belek. To tutaj każdego lata turyści robią zakupy na wielkich bazarach – kupują kolorową ceramikę, przyprawy, herbatę, biżuterię, ale też perfumy, ubrania, torebki i buty. Zakupy w Turcji będą znacznie tańsze niż w Grecji czy Hiszpanii. Belek słynie ze wspaniałych pól golfowych, w pozostałych kurortach niemal na każdym kroku znajdziemy bary i restauracje, rozrywkę dla rodzin, a obowiązkowym punktem zwiedzania w Side są hellenistyczne ruiny.

Turyści kochają tureckie noce, podczas których możemy zobaczyć tradycyjne tańce i pokazy przy wspólnym paleniu sziszy i tureckiej herbacie, efektowny taniec brzucha, a w końcu potańczyć i bawić się przy ognisku. Jedne z najlepszych nocy tureckich spędzimy w Kapadocji, a o świcie polecimy balonem nad skalnym masywem ze słynną Doliną Miłości. Turcja to też jeep safari, podziemne miasto, formacje skalne w Pammukale czy sporty wodne i łowienie krabów. Atrakcji są tutaj dziesiątki!

Po trzecie pogoda, która już od maja sprzyja plażowaniu i kąpielom. Riwiera Turecka słynie z pięknych piaszczystych plaż z najsłynniejszą plażą Kleopatry.

Polacy już rezerwują wakacje i majówkę w Turcji, ponad połowa z nich wybiera Riwierę Turecką. Tu wakacje będą tańsze niż na Wybrzeżu Egejskim czy Likijskim, a atrakcji zdecydowanie więcej. W przedsprzedaży na lato 2020 dostaniemy nie tylko zniżkę, ale też bonusy w postaci najniższej ceny czy niezmienności ceny i rabaty dla dzieci.