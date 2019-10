Droższa wiza do Turcji. Turyści nie będą zadowoleni

Nieciekawe wieści dla turystów wybierających się do Turcji w najbliższym czasie. Koszt wizy elektronicznej wzrósł aż o 75 proc. Na szczęście nie trzeba wiele trudu, by ją uzyskać. Czy nadal będzie to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków?

Aktualnie można zapomnieć o zniesieniu opłaty wizowej dla polskich turystów udających się do Turcji. Koszt uzyskania dokumentu upoważniającego do wjazdu na teren tego kraju wynosi w tej chwili ok. 77 zł, jednak będzie nas kosztować ok. 135 zł (35 dol.).

Procedura uzyskania dokumentu pozostaje bez zmian. Elektroniczny wniosek należy wypełnić na rządowej stronie przynajmniej 48 godzin przed planowaną podróżą. Następnie należy wydrukować przyznaną wizę i okazać ją podczas kontroli na granicy.

Nie wiadomo, czy podwyżki cen wiz będą dotyczyć również tych "on arrival", które uzyskuje się bezpośrednio po przyjeździe do kraju. Jak dotąd były one droższe od e-wiz i kosztowały 30 dol. Skorzystanie z niej w tym przypadku może okazać się bardziej opłacalne, jednak w sytuacji nieprzyznania jej na miejscu, może przysporzyć nam dodatkowych kosztów i problemów.