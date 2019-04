U progu orientu. Wakacje na Riwierze Tureckiej

Sezon na Riwierze Tureckiej trwa dość długo, zaczyna się już w kwietniu, a kończy w październiku. W tym czasie można liczyć na temperatury sięgające 35 stopni oraz wodę ciepłą przez całą dobę. Myśląc o wakacjach u wybrzeży Turcji, warto postawić na sprawdzony kurort.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Trzy tureckie kurorty to trzy różne światy (Shutterstock.com)

Najsłynniejsze tureckie miejscowości wypoczynkowe to Alanya, Side i Antalya. Dwie z nich stanowią tureckie centra rozrywki, trzecie to azyl dla osób, które podczas urlopu chcą odpocząć od zgiełku dużych miast. To nie tylko kompleks wystawnych hoteli, ale również miasta o bogatej historii.

Alanya – raj na ziemi

To jeden z najchętniej wybieranych kurortów nie tylko w Turcji, ale również nad całym Morzem Śródziemnym. Położony u stóp majestatycznych gór Taurus stanowi doskonałe miejsce do zwiedzania zabytków kultury Bizantyjczyków i Seldżuków. Na szczególną uwagę zasługuje zamek w Alanii – masywna twierdza położona na cyplu, której zadaniem była ochrona miasta od strony morza. Doskonały widok na panoramę miasta rozpościera się z tarasu Seyir terasi. Warto odwiedzić to miejsce szczególnie tuż przed zachodem słońca.

Znakiem rozpoznawczym miasta jest również kompleks jaskiń, zarówno tych śródlądowych, jak i morskich, które znajdują się na zboczach półwyspu. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Jaskinia Zakochanych. By się do niej dostać, należy wdrapać się po skałach, gdyż wejście znajduje się 8 metrów nad poziomem wody. Aby wydostać się ze wzniesienia, trzeba zeskoczyć ze skalnej półki wprost do wody. To rozrywka tylko dla osób o mocnych nerwach.

Shutterstock.com Podziel się

Side – prawdziwe zacisze

Miejscowość znajduje się między dwoma pozostałymi kurortami i kusi odwiedzających kameralną atmosferą. Side uznaje się za najspokojniejszą miejscowość wypoczynkową, co wcale nie oznacza, że brakuje w nim miejsc do spędzania czasu. Antyczna część miasta położona na niewielkim cyplu obfituje w interesujące zabytki wpisane w infrastrukturę miejską.

Można znaleźć tam między innymi starożytne łaźnie przekształcone w muzeum czy agorę stanowiącą część rynku. Warto również zwrócić uwagę na świetnie zachowane ruiny teatru rzymskiego oraz grecką świątynię Apolla.

Side to miejscowość nastawiona typowo na wypoczynek, jednak udało mu się zachować charakter niewielkiej, zacisznej i zadbanej mieściny. Centrum miasta jest zamknięte dla samochodów, a pobliskie deptaki po brzegi wypchane są kramami, sklepikami i restauracjami. Nieopodal portu można znaleźć długą, przeważnie pustą plażę z łagodnym zejściem do wody. Side to wymarzone miejsce dla osób, które pragną wypocząć z dala od hucznych kurortów i tłoku.

Shutterstock.com Podziel się

Antalya – perła Riwiery Tureckiej

Przebywając w centrum starego miasta nie sposób zaznać nudy. Wzrok przyciągają przede wszystkim starannie odrestaurowane domy osmańskie. Wiele z nich zachowało swoją pierwotną funkcję. Za przykład mogą posłużyć hammamy, czyli tureckie łaźnie parowe. Warto poświęcić choć trochę czasu na wizytę w tym przybytku, który urzeka swoim pięknem.

W poszukiwaniu pamiątek warto natomiast wybrać się na lokalny kryty bazar. To szczególne miejsce ma dużą wartość historyczną i pęka w szwach od kramów, na których możesz kupić lokalne pamiątki. Udając się na południe dobrze będzie poświęcić kilka godzin na wędrówkę między ciasnymi uliczkami, a także wybrać się do zabytkowego portu, w którym część jachtów jest ustylizowana tak, by przypominać pirackie statki.