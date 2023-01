Netflix zatrudni stewardesę. Firma kusi wynagrodzeniem

Netflix przekazał, że kandydaci będą zobowiązani do tego, by przez cały czas profesjonalnie reprezentować Netflix Aviation podczas wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Powinni także przyjąć kulturę Netflixa (firma nie wyjaśnia jednak, co to znaczy) i być w stanie działać z niewielkim ukierunkowaniem oraz wysoką samo-motywacją.