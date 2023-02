Nie podobały mu się zmiany na trasie. Postanowił nasmarować tory olejem

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 11 grudnia 2022 r. To właśnie tego dnia doszło do zmiany przewoźnika obsługującego linie na trasie w okolicach miasta Uścia na Łebą. Ich obsługą od tamtej pory zajmują się spółki Railway Capital i GW Train Regio. Wcześniej były one obsługiwane przez spółkę Česke drahy należącą do Kolei Czeskich.