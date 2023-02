Europejska wyspa ma dość turystów. "To oburzające"

Lanzarote chce postawić na turystów z większym portfelem

Na wyspie mieszka 151 tys. osób, tymczasem w 2022 r. przybyło tu ponad 2,5 mln turystów zagranicznych, co daje 17 turystów na jednego mieszkańca. Razem z podróżnikami krajowymi było ich z kolei aż 3 mln, co podnosi wskaźnik do 20 turystów na jednego mieszkańca. Na innych wyspach Kanarów jest on dużo niższy - na Teneryfie wynosi siedem, a na Gran Canarii jedynie pięć.