Trzęsienie ziemi w Turcji. Co z wyjazdami?

"Przeżyłam w Turcji kilka trzęsień. Kiedy budzisz się, bo twoje łóżko zaczyna się ruszać, a drzwi szafy otwierają się same, nie jest to najprzyjemniejsze uczucie w życiu. Turcja leży na terenie aktywnym sejsmicznie, co oznacza, że trzęsienia ziemi są tutaj codziennością. Tak, codziennością. W większości jednak ich nie czujemy lub odczuwamy bardzo delikatnie" - zaczęła post Anna Uchyła. "Z Gaziantep do Alanyi jest około 600 km, to mniej więcej tyle co z Zakopanego do Gdańska. Daleko, prawda? Jeśli myślisz o odwołaniu swoich wakacji w Turcji lub o zmianie kierunku, proszę nie rób tego. Nie podejmuj decyzji pochopnie, emocjonalnie. Żaden touroperator nie wyśle swoich turystów w niebezpieczne miejsce, zapewniam. A Turcy w tym sezonie będą bardzo potrzebować pieniędzy i pracy" - napisała.