Nie trzeba brać urlopu, a można świętować za granicą. Tam Polacy spędzą sylwestra

City break z biurem podróży

Jeśli ktoś nie chce organizować urlopu na własną rękę, to ciekawa oferta na city breaki jest też w biurach podróży. -Dzięki szerokiej siatce połączeń lotniczych z wielu polskich lotnisk w biurach podróży nie brakuje propozycji trzy-pięciodniowych wyjazdów do najpopularniejszych europejskich metropolii - Rzymu, Barcelony, Paryża, Pragi czy Budapesztu - mówi Agata Chmiel z Wakacje.pl. - Możemy też wyskoczyć na kilka dni na Maltę, by powitać Nowy Rok w uroczej Valletcie. Do wyboru mamy pobyty w trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych obiektach - zarówno z własnym wyżywieniem, jak i w opcji ze śniadaniami czy dwoma posiłkami.