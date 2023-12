Górale niezadowoleni. W Zakopanem "widać nerwowość"

- O ile święta Bożego Narodzenia sprzedają się dość dobrze, to już zapytań o sylwestra jest dużo mniej w tym roku. Oczywiście są obiekty, gdzie wolnych miejsc już nie ma. To obiekty o wyższym standardzie, które rezerwują goście z zagranicy. Ale jest to nisza. Inaczej jest z naszymi krajowymi klientami. Po grafikach obiektów obserwujemy, że ogólnie zainteresowanie sylwestrem nie jest bardzo wysokie. Jest słabsze niż w ubiegłych latach - mówi, cytowana przez "Gazetę Krakowską", Emilia Glista z agencji Joint System, która współpracuje z hotelami i pensjonatami w górach w pozyskiwaniu klientów.