Nie trzeba już stać w kolejkach do kas biletowych TPN. Wystarczy odpowiednia aplikacja

Podczas sezonu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym bywa naprawdę tłoczno. Do kas biletowych ustawiają się długie kolejki, w których czasem trzeba spędzić nawet kilkanaście minut. Od teraz można tego uniknąć, kupując bilet przez telefon.

Mobilny bilet na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego - taką możliwość udostępnił niedawno swoim użytkownikom Skycash. W poniedziałek o podobnej opcji poinformowali przedstawiciele mPay. Zakup wejściówki jest szybki i prosty. Wystarczy w oknie aplikacji wybrać TPN, a następnie określić typ biletu i potwierdzić płatność. Transakcja może przebiegać przy użyciu karty płatniczej (połączonej z aplikacją) lub za pomocą tzw. elektronicznej portmonetki (czyli ze środków, którymi wcześniej doładuje się konto w aplikacji). Po zakupie biletu można udać się od razu do punktu kontrolnego i przystąpić do zwiedzania szlaku. Bilet można wyświetlić nawet jeśli telefon nie ma połączenia z internetem.

Z kolei mPay oferuje bilety jednorazowe, 7-dniowe oraz dla grup liczących maksymalnie 10 osób. Są one ważne w momencie ich nabycia, ale można tez kupić je z jednodniowym wyprzedzeniem. Ceny biletów do TPN: jednorazowe: ulgowe - 2,50 zł, normalne - 5,00 zł, 7-dniowe: ulgowe - 12,50 zł, normalne - 25,00 zł . Bilety dla grup do 10 osób: ulgowe - 22,50 zł, normalne - 45,00 zł.