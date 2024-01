Nie tylko góry. Nowy hit Polaków na ferie w Polsce

Piątek 12 stycznia to ostatni dzień w szkole przed dwutygodniowym wypoczynkiem dla uczniów z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ferie potrwają do 25 lutego, a ostatni turnus należy do województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego wielkopolskiego.