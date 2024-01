Na Pomorzu "prawdziwy szał". Telefony się urywają

Narty w Paczoskowie

Wieżyca to niejedyny ośrodek na Kaszubach. Pani Beata Janowska z Gdyni stawia na mniej znane Paczoskowo. - W poprzednich sezonach miałam kilka podejść do Wieżycy. Tłumy tam są takie, że nie da się zaparkować. W ten weekend na pewno będzie tam pół Trójmiasta, więc ja nawet nie próbuję. Chcemy z rodziną przetestować Paczoskowo. Z Gdyni mam tam tylko 30 minut jazdy, a do Wieżycy jadę prawie godzinę - opowiada nasza czytelniczka.