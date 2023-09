Nie wpuścili 82-latki na pokład. Wszystko przez błąd obsługi

Paszport kobiety spełniał te wymogi, ale mimo to została ona zatrzymana podczas kontroli. Pracownicy popełnili po prostu błąd. Według analizy portalu Independent, jej dokument umożliwiał wjazd na teren UE do 6 listopada bieżącego roku – jej pobyt musiałby zakończyć się do dnia 7 stycznia włącznie.