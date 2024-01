Nie zdążył na samolot do Londynu. Zadziwił wszystkich

Na miejsce wysłano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych, którzy ustalili, że podróżny spóźnił się na odprawę pasażerów lotu do Londynu-Luton i dlatego nie został do niego dopuszczony. 42-latkowi bardzo zależało, aby znaleźć się na pokładzie samolotu, więc skorzystał z bramki, w której odprawiani byli pasażerowie lotu do Kutaisi w Gruzji.