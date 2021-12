Niedoceniany kraj w Europie. Turyści przestaną go omijać?

Choć Słowenia to świetny kierunek na podróż autem, Polacy chętniej wybierają położoną kawałek dalej Chorwację. Do podroży turystów z pewnością zachęciłyby tanie loty, których w tym momencie zdecydowanie brakuje. Do Lublany można bezpośrednio dolecieć ze stołecznego lotniska LOT-em. Bilety na ten kierunek to wydatek kilkuset złotych.