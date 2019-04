Niekończąca się opowieść berlińskiego lotniska. Nie wiadomo, czy będzie gotowe na czas

Berlin-Brandenburg to lotnisko, które przejdzie do historii. Jego budowa trwa już 13 lat, a termin otwarcia jest opóźniony niemal o... dekadę. Deutsche Welle przewiduje, że możliwe są kolejne opóźnienia.

"To pewna data" – mówił w 2017 r. Engelbert Dalrup, prezes spółki zarządzającej lotniskiem. Zgodnie z ostatnim planem, uwzględniającym 9-letnie opóźnienie , port miał zostać otwarty w 2020 r. Dziś mówi się, że deklarowana data nie jest pewna. Czyżby największa wpadka budowlana Niemiec ostatnich dziesięcioleci miała jeszcze bardziej się pogłębić?

Budowa nowego lotniska, finansowanego przez władze federalne Berlina i Brandenburgii, ruszyła w 2006 r. Pięć lat później miało być ono najbardziej zaawansowanym technologicznie portem lotniczym Europy i miały go zazdrościć naszym zachodnim sąsiadom takie kraje, jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Japonia. Tak się jednak nie stało.

Deutsche Welle poinformowało, że na lotnisku wciąż pozostaje do usunięcia wiele usterek. W piątek 12 kwietnia sekretarz resortu transportu skierował do prezesa Engelberta Daldrupa list, w którym poinformował, że do 17 kwietnia oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy wielokrotnie przekładany termin otwarcia lotniska znów jest zagrożony.