Nieoczywisty region pełen atrakcji. Wybierz Pałuki i daj się zaskoczyć

Kolej wąskotorowa w regionie to nie tylko muzeum, ale również dwie trasy turystyczne. Pierwsza to Żnin (ul. Potockiego) – Wenecja – Biskupin i Gąsawa (12 km), a druga wiedzie od ul. Potockiego do ul. Licealnej (centrum miasta). Kolejka to doskonały środek lokomocji, który łączy jedne z największych atrakcji turystycznych regionu.