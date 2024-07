Niepokojące zdarzenia na Wyspach Kanaryjskich. Zniknęli w tajemniczych okolicznościach

Polski żeglarz zaginął na Atlantyku

W pierwszej połowie czerwca media obiegła wiadomość o 59-letnim Polaku, który pływał jachtem pomiędzy Wyspami Kanaryjskimi. Marek Siedlecki wypłynął z portu Gran Tarajal na Fuerteventurze i miał zamiar dotrzeć do portu Pasito Blanco na Gran Canarii. Następnie w jego planach było udanie się na lotnisko w Las Palmas i powrót do domu we Frankfurcie. Tak się jednak nie stało.