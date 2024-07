Fatalne wieści dla turystów na Kanarach. Nie są zachwyceni

Cecopal poinformował, że czerwona flaga została już wywieszona w Las Teresitas, a personel ratowniczy Czerwonego Krzyża przystąpił do informowania kąpiących się, aby opuścili wodę i plażę. Rada Miasta stolicy wyspy poinformowała, że epizod został sklasyfikowany jako "krótkotrwały" przez Służbę Inspekcji Zdrowia i Laboratorium Obszaru Zdrowia Teneryfy Kanaryjskiej Służby Zdrowia (SCS) i został przekazany do obszaru Zrównoważonego Rozwoju Środowiska i Zdrowia Miejskiego, który uznał ten odcinek za nieodpowiedni do kąpieli.