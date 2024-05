Chcieli zrobić zdjęcie idealne. Ojciec z dzieckiem stanęli na krawędzi wąwozu

Wejście na szczyt wulkanu Teide jest obecnie ściśle regulowane i ograniczane, co do liczby osób przebywających na terenie parku każdego dnia. Konieczne jest posiadanie specjalnego zezwolenia na wstęp do parku, aby zapewnić bezpieczeństwo turystom, ale także ze względu na ochronę tego wyjątkowego środowiska naturalnego przed nadmiernym ruchem turystycznym i potencjalnymi zagrożeniami.