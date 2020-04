Niespodzianki kryjące się na pustkowiu: Kwitnąca pustynia w Chile

W 2017 r. na północne obszary Chile nieoczekiwanie spadł intensywny deszcz, który nawodnił zazwyczaj suchą ziemię, co spowodowało nieoczekiwane "kwitnięcie" pustyni. Było to niespotykane, ponieważ pustynia w tym rejonie świata zakwita raz na sześć, siedem lat. Tym razem zakwitła już po dwóch latach. "Jesteśmy bardzo dumni z tego niesamowitego zjawiska, które występuje w naszym regionie. Jest to fenomen na światową skalę" – powiedział Rodrigo Riuz z Narodowego Centrum Turystyki Chilijskiej.

W oczekiwaniu na kroplę wody

El Niño i krąg życia

Z klimatycznego punktu widzenia występowanie kwiatów na pustyni jest mocno związane ze zjawiskiem El Niño, które pojawia się na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. El Niño powoduje wzrost temperatury oceanu, co zwiększa parowanie wody prowadzące do intensywniejszych opadów deszczu. Występowanie tego silnego zjawiska klimatycznego jest nieregularne. Pojawia się co 3-7 lat i może trwać od 1 do 2 lat. Ulewne deszcze mają także negatywny wpływ, ponieważ poza regionami pustynnymi powodują katastrofalne powodzie.