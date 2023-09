Niespotykane ulewy w Europie. "Będzie bardzo niebezpiecznie"

Ze skutkami katastrofalnych powodzi mierzą się europejskie kraje takie jak Bułgaria, Grecja czy Hiszpania. - Najgroźniejszy jest niż, który został nazwany imieniem Daniel. To ten, który jest przede wszystkim nad Grecją - tłumaczy w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. - Właściwie ciężko powiedzieć, ile deszczu spadło, bo deszczomierze przestały działać, ale wiemy, że zanim to się stało, spadło nawet powyżej 800 l wody na m kw. Dla Grecji roczna suma opadów to 400 l wody na m kw, a jednego dnia spadło ponad 800 l. Wczoraj znowu intensywne opady. (...) Niestety jeszcze dzisiaj będzie tam bardzo niebezpiecznie - ostrzega ekspert.