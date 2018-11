Buja w obłokach i jest zwycięzcą. Polak mistrzem świata

Ma zaledwie 24 lata i wszystkie możliwe tytuły na koncie. Właśnie wrócił z Egiptu, gdzie obronił tytuł mistrza świata w motoparalotniarstwie slalomowym. Jak to jest bujać w obłokach? I kto jest jego najwierniejszą fanką? Utalentowany sportowiec właśnie wrócił do Polski po zawodach.

Wojciech Bógdał jest mistrzem Polski, Europy i świata w motoparalotniarstwie slalomowym (Archiwum prywatne / Wojciech Bógdał)

Wojciech Bógdał jest mistrzem Polski, Europy i świata w motoparalotniarstwie slalomowym. Jego przygoda z lataniem rozpoczęła się w wieku trzech lat. A wszystko to za sprawą jego taty – Dariusza, który uprawiał tę dyscyplinę sportu, przy okazji kręcił filmy i robił zdjęcia. Wojtek wprawdzie miał krótkie romanse z innymi dziedzinami, przez jakiś czas uprawiał karate, grał na perkusji, a nawet jeździł motocyklem enduro. Gdy jednak po raz pierwszy samodzielnie w wieku 15 lub 16 lat wzbił się w powietrze, wiedział, że nie musi już szukać niczego innego. Po tej próbie dokładnie wiedział, że motoparalotniarstwo jest dla niego stworzone.

Do babci motoparalotnią

– Po roku dość aktywnego latania stwierdziłem, że krążenie wokół tzw. komina mnie nie interesuje. Ile razy mogę latać do babci, cioci, wujka czy nad swoją miejscowość? Wtedy jeszcze cały czas musiałem poruszać się w zasięgu wzroku ojca – opowiadał o swoich początkach sportowiec.

Do babci przylatuje jednak wciąż na paralotni. A pani Agnieszka jest jego najwierniejszą fanką. Choć sama nie lata, jest jego S.O.S, jak sam wielokrotnie mówił. Za pomocą tego nietypowego środka lokomocji dostaje się również na uczelnię (jest studentem płockiej filii Politechniki Warszawskiej), latanie to dla niego frajda, przyjemność i styl życia. Sukcesy przyszły mimochodem.

Przełomowym momentem w jego karierze były zawody w Piszu, na które pojechał oczywiście z tatą. Jednak wcześniej wybrał się na tzw. rozeznanie terenu na zawody organizowane w Łomży. Już na sucho, na lotnisku rozstawił podobny slalom, który był tam rozgrywany i okazało się, że leci kilka sekund gorzej od najlepszego zawodnika. Rozpoczął wtedy bardzo intensywne treningi i wkrótce przyszły sukcesy. Pierwszy właśnie w Piszu, tam pokonał trzech pilotów Motoparalotniowej Kadry Narodowej i zajął pierwsze miejsce. Choć najbardziej w początkowym etapie kariery smakowało zwycięstwo odniesione na "własnej ziemi", czyli w Płocku w 2014 r. w zawodach RiverFly.

Osiągnął już wszystko Dalej poleciało jak z górki. Wojciech Bógdał od pięciu lat startuje w zawodach i osiągnął już wszystko. Ma na swoim koncie tytuł mistrza Polski, Europy i świata. Wraca właśnie z Egiptu z kolejnym złotym medalem i satysfakcją, że udało mu się obronić tytuł mistrza świata sprzed trzech lat.

Choć łatwo nie było. – W tym roku najtrudniejsze były warunki w jakich się znaleźliśmy, ponieważ od początku zawodów zmagaliśmy się z dużym wiatrem, nie rozegraliśmy lotów treningowych, od razu musieliśmy więc przystąpić do rywalizacji. Nie było też czasu, żeby się przystosować do warunków panujących tam na miejscu – opowiada zwycięzca w Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostwach Świata w Egipcie.

Na czym polegają zawody

– Nasze konkurencje dzielą się na dwie kategorie. Pierwsze są slalomowe, czyli wyścig pomiędzy 12-metrowymi pylonami (w Egipcie były 8-metrowe z powodu zbyt silnego wiatru). Wygrywa osoba, która w jak najkrótszym czasie pokona wcześniej wyznaczoną trasę. Drugą są zawody klasyczne, czyli dochodzą jeszcze konkurencje nawigacyjne i ekonomiczne. Nawigacyjne polegają na precyzyjnym locie w terenie z mapą i trasą przekazaną przez organizatora, a cały lot rejestrują specjalne urządzenia. W konkurencjach ekonomicznych na określonej ilości paliwa trzeba przelecieć jak największy dystans lub latać jak najdłużej – tłumaczy na czym polegają zawody, w których zdobywa najwyższe trofea.

Wolnym być

Szybkość, zwinność, siła fizyczna, predyspozycje psychiczne, ale też pokora. W te cechy powinna być wyposażona osoba, która w tej dyscyplinie sportu chce odnosić sukcesy.

Uprawianie tego sportu daje również możliwość poszybowania w przestworzach, pobujania w obłokach. Niektórzy mogą jedynie o tym pomarzyć, a on ma to na co dzień.

– Latanie rekreacyjne jest inne od sportowego. Niemniej jednak najpiękniejszym dla mnie momentem jest ta chwila, kiedy odrywam się od ziemi i kiedy codzienność i wszystko to, co nas otacza, zostaje na dole. Przenosimy się do innego świata, w którym sami jesteśmy dla siebie sterem i okrętem. Lecimy tam, gdzie chcemy, jak chcemy i na jakiej wysokości. A dzisiaj była taka świetna pogoda, że można polecieć nad chmury – mówi pilot.

Lot nad chmury to ten moment, na który czeka najbardziej i który sprawia mu najwięcej przyjemności. My możemy poczuć się tak, gdy lecimy samolotem, a on może to jeszcze poczuć.

– To jest takie przyjemne orzeźwienie, gdy lecimy, to wówczas skroplona woda osadza się na twarzy. Uwielbiam ten moment – opowiada.

Jak dotąd najwyżej był 3 km nad ziemią. Wyżej wcale nie chciał lecieć, bo tam jest i zimniej, i nudniej (20 st. chłodniej). A rekord Polski wynosi 4 km i to jest ta granica, kiedy nie można już oddychać bez aparatury.

Sportowiec mówi, że każdy może spróbować swoich sił na motoparalotni. W wielu miastach prężnie działają ośrodki z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy nauczą jak sterować lotnią. Nie trzeba też brać na siebie takiej odpowiedzialności, można poczuć tę wolność i wzbić się nad ziemię, lecąc z paralotniarzem.

– Bo choć lecąc można się przez chwilę poczuć wolnym, zawsze też czuje się lęk, czy zdoła się wylądować – zauważa mistrz świata, dodając jednocześnie, że jeżeli warunki są pewne, jeżeli wszystko jest dobrze przygotowane do lotu, to nie ma powodów do niepokoju, a ryzyko wystąpienia wypadków jest naprawdę niewielkie

Wojciech Bógdał dodaje, że na takich przeżyciach koncentruje się podczas lotów rekreacyjnych, tandemowych, które również wykonuje. Na co dzień to sport, trenowanie i liczenie sekund.

Największa satysfakcja

Na pytanie zaś, które zwycięstwo było najważniejsze i dlaczego, nie wymienia mistrzostw świata w Egipcie i świeżego sukcesu, tylko ubiegłoroczne The World Games, które odbyło się we Wrocławiu, odpowiada.

– Były to zawody, które odbywają się w Polsce raz na kilka lat. Zaproszono na nie 18 zawodników z całego świata. Taką światową czołówkę najlepszych paralotniarzy. Być najszybszym w takim towarzystwie to prawdziwe zwycięstwo – podkreśla.

Na co dzień lotnik mieszka w Płocku, studiuje, wykonuje loty tandemowe na motoparalotni oraz prowadzi stronę internetową i sklep oferujący części do naprawy silników wykorzystywanych w sprzęcie, dzięki któremu wzbija się nad ziemię i osiąga sukcesy.

