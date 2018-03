Nowa Zelandia. Niecodzienne spotkanie z naturą

Przyroda gra tutaj pierwsze skrzypce. Jeziora o hipnotyzującym kolorze, fiordy otoczone ośnieżonymi górami, puste plaże i lodowce wyłaniające się zza tropikalnej roślinności. Witajcie w Nowej Zelandii.

Nowa Zelandia to dla nas odległa kraina, którą rozsławiły sceny z "Władcy Pierścieni". Kraj obejmuje dwie wyspy: Północną i Południową. Ta druga uważana jest za piękniejszą i bardziej dziką, zamieszkuje ją zaledwie 25 proc. populacji. To prawdziwy raj dla miłośników natury. Można tu znaleźć jeziora o hipnotyzującym kolorze wody, fiordy otoczone ośnieżonymi górami, szerokie, puste plaże i lodowce wyłaniające się zza tropikalnej roślinności.

Największą popularnością cieszą się Wielkie Szlaki (Great Walks), wyróżnione ze względu na szczególne walory krajoznawcze. Większość wypraw tymi szlakami trwa kilka dni, a w sezonie noclegi w schroniskach i na polach namiotowym trzeba rezerwować przynajmniej na kilka tygodni wcześniej. Do wyboru jest także mnóstwo opcji jednodniowych trekkingów. Najsłynniejszym z nich jest szlak do schroniska Muller Hut. Momentami jest dość wymagający, ale wynagradza znakomitymi widokami na Mt Cook - najwyższy szczyt Nowej Zelandii o wysokości 3724 m.

Górskie wędrówki to też najlepszy sposób na spotkanie z niecodziennymi papugami kea. Południowa wyspa Nowej Zelandii to jedyne miejsce na świecie, w którym żyją te ptaki. Bardzo często przesiadują na wyższych szczytach. Do turystów podchodzą ze sporym zainteresowaniem i tylko czyhają na odpowiedni moment, żeby podkraść im trochę prowiantu. Najsłynniejszym ptakiem Nowej Zelandii jest jednak oczywiście kiwi. To uroczy symbol kraju i nawet sami mieszkańcy tak siebie nazywają. Niestety, nie tak łatwo je wytropić. Najbardziej aktywne są w nocy.