Nieznajomi z różnych krajów chcą zjednoczyć świat. Za pomocą jednej kreski

61 osób z różnych części globu udostępniło swoje ciała jako płótno, by opowiedzieć swoje historie i pokazać zaangażowanie w zmianę świata. W ten sposób chcą pokazać, że ludzie są w stanie zbliżyć się do siebie.

- Podróże są jednym z najlepszych sposobów na to, by ludzie się do siebie zbliżyli. Pragniemy, aby projekt The World Piece był początkiem globalnej rozmowy, która zainspiruje ludzi do podróżowania z otwartością i ciekawością świata. Aby zbliżyć się do siebie, musimy być w stanie dostrzec, że łączy nas więcej, niż dzieli - podkreśla Per Christiansen, szef marketingu momondo na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.