Przewoźnik Air New Zealand pozwoli załodze na tatuaże w widocznym miejscu

Od 1 września pracownicy przewoźnika Air New Zealand będą mogli mieć widoczne tatuaże. To przełom w lotnictwie. Do tej pory żadna duża linia lotnicza nie zdecydowała się na taki krok.



Air New Zealand pozwoli załodze na tatuaże (123RF)

Do tej pory duże linie lotnicze nie pozwalały stewardesom na tatuaże w widocznym miejscu. Przewoźnik Air New Zealand postanowił to zmienić. Podjęcie decyzji poprzedziły pięciomiesięczne badania przeprowadzone wśród pracowników i podróżnych korzystających z ich usług.

- Z rozmów, które prowadziliśmy w ciągu ostatnich pięciu miesięcy z klientami oraz naszymi pracownikami w kraju i za granicą wynika, że w Nowej Zelandii rośnie akceptacja tatuaży - powiedział Christopher Luxon, CEO Air New Zealand.

- Jestem niezmiernie dumny z tego, że mogę to ogłosić. Taka decyzja wzmacnia naszą pozycję w czołówce branży lotniczej. Cenimy różnorodność i chcemy umożliwiać pracownikom wyrażanie ich indywidualności oraz kultywowanie maoryskiego dziedzictwa kulturowego. Mogę zagwarantować, że nikt nie zostanie odrzucony z rekrutacji z powodu widocznego tatuażu, o ile nie jest on obraźliwy - dodał Luxon.

Niektóre linie lotnicze, m.in. Wizz Air, Emirates, Ryanair czy PLL LOTpozwalają na tatuaże, ale muszą znajdować się one w miejscach niewidocznych po założeniu firmowego uniformu. W przypadku przewoźnika Qatar Airways są całkowicie zabronione.

Źródło: podroze.onet.pl

