Niezwykłe miejsce w Polsce. Kobiety mogą odwiedzić je tylko 12 razy w roku

To w ogóle bardzo ciekawa historia. Wolski prowadził mocno rozrywkowe życie, nie stronił od kobiet i zabawy. Był wpływowy i majętny i chętnie korzystał z uroków świata. Jednak to właśnie on zaprosił do Polski braci pustelników i otoczył opieką. Rozglądał się za miejscem, gdzie mogliby żyć w odosobnieniu, ale jednocześnie blisko miasta, żeby mogli żyć z pracy własnych rąk. Wpadły mu w oko należące do Sebastiana Lubomirskiego Bielany, dziś zwane Srebrną Górą. Ten jednak nie chciał sprzedać swojej ziemi. Wtedy Anna Lubomirska podpowiedziała Wolskiemu, by uciekł się do podstępu.