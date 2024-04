Niezwykłe zdjęcia z Grecji. Niebo zrobiło się pomarańczowe

Pył znad Sahary

Saharyjski pył regularnie dociera także nad nasz kraj. W tym roku taka sytuacja miała miejsce w lutym i marcu. - Zdarza się to co roku kilkanaście razy. Nie jest to zjawisko anormalne. W momencie kiedy dociera do nas zwrotnikowe powietrze, to jest duża szansa, że wraz z nim może dotrzeć pył z Sahary. Jednak nie zawsze. To też nie jest tak, że jak przypłynie zwrotnikowe powietrze, to od razu przyniesie pył. Muszą także być odpowiednie warunki nad Afryką, żeby ten pył mógł się unieść - wyjaśnił PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Stężenie pyłu w Polsce nie bywa jednak tak ogromne, jak miało to miejsce w Grecji.