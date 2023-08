Niezwykłe znalezisko smoka. Ma ponad pięć tysięcy lat

Smoko-świnie z jadeitu

Wcześniej znajdowano już wytwory tej kultury i najczęściej były to jadeitowe smoko-świnie. Smoko-świnie (zhūlóng) są stworzeniami przypominającymi zwierzęta, gdzie głowa jest podobna do głowy świni, a ciało ma wydłużony kształt przybierający układ litery C. Smok taki nie posiada także kończyn.