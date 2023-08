Sklep tylko dla odważnych. Nie każdy potrafi do niego wejść

Zdjęcia wyjątkowego sklepiku i osób, które do niego wchodzą, wywołały niemałe emocje u internautów. "To jest jednocześnie szalone i niesamowite", "Byłbym absolutnie przerażony, jeśli musiałbym zrobić tam zakupy", "No, niezła lokalizacja" - czytamy w komentarzach