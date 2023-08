Chińscy turyści wrócą do Polski. Jest decyzja

Choć Chińczycy mogą teraz wybierać się na wycieczki grupowe do wielu atrakcyjnych krajów, to tempo ożywienia branży turystycznej nie jest jeszcze tak dynamiczne, jak oczekiwano. Międzynarodowe loty do i z Chin odzyskały jedynie 53 proc. poziomu sprzed pandemii do lipca 2023 roku.