Nigdy nie rób tego za granicą. Te rzeczy irytują najbardziej

Nie bądź nadmiernie krytyczny

Inaczej niekoniecznie znaczy gorzej. To, że coś nam się nie podoba, nie znaczy, że nie podoba się również innym. Ponadto nie wszystkie kraje znajdują się an tym samym poziomie rozwinięcia. Technologia, gospodarka czy ekonomia w niektórych rejonach świata mogą się nam wydawać niedostatecznie dobre. Ale często nie jest to wina twojego hosta, lecz kwestia kulturowa.