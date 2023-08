Najlepsze kierunki na jesień. Tanio, ciepło i bez tłumów

- Październik to czas, gdy w krajach basenu Morza Śródziemnego – Grecji, Turcji, Hiszpanii, na Cyprze czy Malcie – temperatury powietrza nadal są korzystne, choć oczywiście niższe niż w lipcu czy sierpniu, co może być atutem dla turystów nastawionych na zwiedzanie - mówi WP Agata Chmiel z Walacje.pl. - W dodatku morze jest ciepłe, nagrzane po lecie, co sprzyja kąpielom, plaże są mniej zatłoczone, a ceny wyjazdów – niższe niż w okresie wakacji szkolnych i to nawet o 35-40 proc., jeśli porównamy średnią cenę wyjazdu w lipcu do średniej ceny w październiku - wyjaśnia.