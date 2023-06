Nigdy tak nie rób podczas spotkania z jeżem. "Po prostu opadają ręce"

Bezmyślne zachowanie ludzi

"Nie porywamy zdrowych dzikich zwierząt ze środowiska! Nie zabieramy matek razem z młodymi z gniazd lęgowych do domu!" - czytamy w postach udostępnionych na Facebooku przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Jeżurkowo. Informują oni, że każdego dnia dostają telefony od osób, które sprzątając ogrody, zanoszą jeże do swoich domów, co bardzo stresuje zwierzaki i może mieć dla nich koszmarne skutki.